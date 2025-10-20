БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг

Диана Симеонова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Двама души са загинали при инцидента

Снимка: АП/БТА
Товарен самолет излезе от пистата и падна в морето при кацане на международното летище в Хонконг. Двама души на земята са загинали.

Инцидентът е станал около 4.00 часа сутринта хонконгско време. Самолетът на авиокомпанията "Емирейтс" е изпълнявал полет от Дубай, когато при кацане се е отклонил от пистата. Летището съобщи в изявление, че четиримата членове на екипажа били спасени.

Загинали са двама души от летищния персонал, които са били в наземен автомобил близо до пистата, който е бил ударен от самолета. От аеропорта съобщиха, че полетите днес няма да бъдат засегнати.

