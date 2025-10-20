БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втори ден от посещението на унгарския държавен глава Тамаш Шуйок в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Втори ден от посещението на унгарския държавен глава Тамаш Шуйок в България
Снимка: БТА
Втори ден от посещението на унгарския държавен глава Тамаш Шуйок в България. На пл. „Св. Александър Невски“ в София ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента на Унгария. По-късно двамата държавни глави ще разговарят на четири очи в президентството.

Вчера президентът Румен Радев посрещна официалния гост с личния си автомобил. Така президентът демонстрира солидарност с администрацията си, след като служителите му останаха без коли заради внесените промени в Закона за Националната служба за охрана.

#Тамаш Шуйок #президентът Румен Радев #посещение

