БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази

Към мен не е спусната информация, не е направена среща да ми се обясни, поясни Цвета Николаева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кризата с боклука в София все още търси решение. Въпреки че 80% от столичните райони "Люлин" и "Красно село" се чистят по график, все още проблеми със сметосъбирането. В ефира на "Денят започва" кметът на "Красно село" заяви, че никой не я е информирал как ще се процедира оттук нататък.

Цвета Николаева, кмет на район “Красно село”: "До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва. Всеобщо известно е, че аз не отговарям за подписване на подобни договори. И до момента нямам точна информация как ще се процедира, дали ще се прекратят досегашните обществени поръчки, ще се възлагат ли наново, какъв ще е принципът, на който ще се възложат. За съжаление, такава информация от мен няма как да излезе, тъй като и аз я нямам. До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва. По принцип, за мен не е нормално да си търсим ние информация, би трябвало да имаме такава. Още повече точно това, което казахте, че ние сме най-близко до гражданите, ежедневно сме в контакт с гражданите. Аз вече познавам сигурно 90% от доброволческите акции, лидерите на акциите, които са абсолютно нормални, интелигентни хора и се опитват да се справят със ситуацията. Комуникираме постоянно, казва ми се, тук имаме малко повече събран боклук, може ли да се извози? Това го правим. Но правим това, което е по нашите възможности. Оттам нататък не мога да коментирам кой как решава да ни информира и дали въобще мисли, че нашето мнение е от значение"

Сметоизвозването по думите на Николаева е подобрено, но "не е такова, каквото трябва да бъде".

"Огромна част от хората промениха навиците си. Бих казала, че за последната една седмица двойно се е увеличил отпадъкът, който се е изхвърля в цветните контейнери, което е похвално. Аз лично искам да благодаря гражданите на район "Красно село", защото те показаха наистина, че могат да правят нещата по много по-добър начин и да не говорим количеството доброволци, които се включват във всички акции, което е просто за пример на подражание. Задължително е да има график, който да наподобява графика, който е бил преди кризата, за да може да има ефективност и да има видими резултати. Реално днес би трябвало да имаме резултат - колко техника и докъде обработва района."

Тази седмица се очаква график за обработване срещу гризачи.

"За съжаление, още миналата седмица съм сигнализирала на Столична община с молба да бъдат обработени точките, за които имаме подобни сигнали. Рискът за здравето на хората ми е най-големият риск, който в момента търпим. И затова се надяваме да не се стига до подобни епидемии. Предполагам, че тази седмица ще получа график, по който ще бъдат обработени, тъй като, действително, ясно ни е, че гризачите излизат, когато има храна, а то има в изобилие."

"Предполагам, че днес трябва да се обяви дългосрочната преспектива, защото ние в момента си говориме за сметоизвозването, а пък в същото време от боклука и разпиляването няма метене на улици и почистване. Съответно сме 20 октомври и снеговалежите най-вероятно предстоят, което също е огромен проблем. В крайна сметка при нас е най-големият спешен медицински център "Пирогов", който задължително се обслужва по специален режим. Особено когато има сняг. Първа обработка се прави там. И тези въпроси действително трябва да получат отговори, защото обществото се притеснява."

Вижте целия разговор във видеото

#Цвета Николаева #кмет на "Красно село" #София #криза с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Започнаха проверки на дерета и речни корита в Кюстендил - кои са рисковите места? Започнаха проверки на дерета и речни корита в Кюстендил - кои са рисковите места?
Чете се за: 02:25 мин.
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа
Чете се за: 00:55 мин.
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград
Чете се за: 00:37 мин.
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
Чете се за: 03:05 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.

Водещи новини

Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Студено утро с температури около 0° Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село" 15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво ще се случва, отбеляза кметът на "Красно село"
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ