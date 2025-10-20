БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По непотвърдена информация има двама задържани за фаталния инцидент от снощи, при който в столичен мол 15-годишно момче беше наръгано и по-късно почина в болницата.

Единият е предполагаемият извършител на нападението, а другият е свидетел.

Фаталният инцидент се случва около 19.30 часа вчера. В търговския център на третия етаж до ескалаторите се срещат две враждуващи компании от два различни квартала в София. Между тях възниква конфликт, който впоследствие прераства и в побой.

Според свидетели охраната не се намесва навреме и съответно ескалацията продължава и се стига до наръгване. Едно момче намушква свой връстник, 15-годишно момче. Извикана е спешна помощ, линейката е дошла за 4 минути. След това детето е било настанено в детска противошокова зала в "Пирогов", където по-късно губи живота си. Късно снощи се събраха близки на загиналото момче. Първо пред лечебното заведение, впоследствие и пред Столичната дирекция на вътрешните работи с настояване да бъдат задържани извършителите на побоя и съответно на наръгването.

Очаква се повече информация за случилото се днес да дадат и мениджърът на мола, и шефът на охраната.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова

#наръгано дете в мол #задържани

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Сигурност и правосъдие

Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
И България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани И България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Чете се за: 01:07 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Студено утро с температури около 0° Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво се случва, отбеляза кметът на "Красно село" 15 дни криза с боклука в София: До момента нямам информация какво се случва, отбеляза кметът на "Красно село"
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Продължава издирването на крадците на исторически бижута от Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ