Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?

По непотвърдена информация има двама задържани за фаталния инцидент от снощи, при който в столичен мол 15-годишно момче беше наръгано и по-късно почина в болницата.

Единият е предполагаемият извършител на нападението, а другият е свидетел.

Фаталният инцидент се случва около 19.30 часа вчера. В търговския център на третия етаж до ескалаторите се срещат две враждуващи компании от два различни квартала в София. Между тях възниква конфликт, който впоследствие прераства и в побой.

Според свидетели охраната не се намесва навреме и съответно ескалацията продължава и се стига до наръгване. Едно момче намушква свой връстник, 15-годишно момче. Извикана е спешна помощ, линейката е дошла за 4 минути. След това детето е било настанено в детска противошокова зала в "Пирогов", където по-късно губи живота си. Късно снощи се събраха близки на загиналото момче. Първо пред лечебното заведение, впоследствие и пред Столичната дирекция на вътрешните работи с настояване да бъдат задържани извършителите на побоя и съответно на наръгването.

Очаква се повече информация за случилото се днес да дадат и мениджърът на мола, и шефът на охраната.

