Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“

Незабавна евакуация на жителите на блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" разпореди кметът на район "Подуяне". Причината - в сградата са се появили пукнатини, които всеки ден се увеличават. Според хората от блока причината е строежът на метрото в близост. От "Метрополитен" обаче отричат и в официална позиция твърдят, че сляганията във въпросния участък са минимални и в рамките на допустимото.

От две години хората в блок 2 в „Хаджи Димитър“ живеят в непрекъснат страх, след като булевардът срещу тях е пропаднал, а сега и самата сграда започва да се руши.

"20 дена след като пропадна пътят до метрото, започнаха промените и в нашия блок". "От 24 апартамента 15 нямат друго жилище... нямаме къде да отидем".

Хората от блока смятат, че близкият строеж на метрото е довел до рушенето на сградата. В становището на „Метрополитен“ обаче се казва, че при изпълнението на метротунела в близост не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство, и че сляганията във въпросната зона са в рамките на допустимото.

При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.

Сляганията в зоната са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство.

Според кмета на район „Подуяне“ причините за рушенето на сградата са комплексни.

Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне“: "Тук говорим за сграда, която е строена навремето за общежития на „Кремиковци“. Много бързо е построена. Тук са пет идентични сгради, които са една до друга, и само тази сграда има проблем. А се намират на еднакво разстояние от строежа на метролинията."

До 5 ноември хората от сградата трябва да я напуснат и да заживеят под наем. Общината е осигурила на 15 семейства, за които това е единствено жилище, 580 лв. за месечен наем. Според потърпевшите сумата е крайно недостатъчна.

"1100 лв. искат. За 580 лв. не желаят и да чуят. Искат 580 евро."

След като сградата се опразни, ще започне ремонтът и укрепването ѝ. От район „Подуяне“ са кандидатствали по програмата за развитие на регионите. Засега са в резервния списък, но се надяват да получат средства. Ремонтът на рушащия се блок ще отнеме поне година.

Снимки: БТА