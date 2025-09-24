Отново в ефир: Шоуто на Джими Кимъл се завърна, но не за всички

Джими Кимъл се завърна в телевизионния ефир, след като близо седмица шоуто му беше свалено. В емоционално изказване комикът заяви, че никога не е искал да се шегува със смъртта на млад човек, но разкритикува антиамериканските, по думите му, заплахи за свободата на словото в Съединените щати. Шоуто на Кимъл беше временно спряно заради коментарите му за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Десетки местни телевизии продължават да го бойкотират, а президентът Доналд Тръмп реагира лаконично в социалната си мрежа, че не може да повярва.

Джими Кимъл се завърна в късното си шоу емоционален, но и непримирим. Популярният телевизионен водещ призна, че някои от изказванията му за Чарли Кърк от миналата седмица може да са били "неуместни или неясни, а може би и двете“, но че няма нищо смешно в това да се омаловажава смъртта на млад човек. С треперещ глас и почти разплакан, Кимъл заяви, че е бил дълбоко развълнуван от постъпката на вдовицата на Кърк - Ерика, която прости на убиеца на съпруга си.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Нямам илюзии, че ще променя мнението на някого, но искам да изясня нещо, защото за мен като човек е важно да разберете, че никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на един млад човек."

Кимъл се завърна на малкия екран, но не за всички - почти 70 партньорски телевизии на ABC отказаха да излъчат късното шоу, което е лишило една четвърт от американските домакинства от възможността да го гледат.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Това не е законно. Не е американско. Това е антиамериканско. И е толкова опасно."

В продължение на 16 минути Кимъл смесваше хумор и сериозни послания и не пропусна да упрекне Доналд Тръмп, че не търпи на шеги, давайки пример с други телевизионни водещи, за които президентът е отправял призиви да бъдат отстранени.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Той направи всичко по силите си, за да ме махне. Но вместо това накара милиони хора да гледат шоуто. Това се обърна срещу него. Сега може би трябва да публикува досиетата на Епстийн, за да ни отвлече вниманието".

Петиция в подкрепа на Джими Кимъл беше подписана от над 230 хиляди души. Знаменитости като Бен Стилър и Дженифър Анистън приветстваха завръщането му.