БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново в ефир: Шоуто на Джими Кимъл се завърна, но не за всички

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази

Шоуто беше временно спряно заради коментарите му за убийството на Чарли Кърк

отоново ефир шоуто джими кимъл завърна всички
Снимка: БТА
Слушай новината

Джими Кимъл се завърна в телевизионния ефир, след като близо седмица шоуто му беше свалено. В емоционално изказване комикът заяви, че никога не е искал да се шегува със смъртта на млад човек, но разкритикува антиамериканските, по думите му, заплахи за свободата на словото в Съединените щати. Шоуто на Кимъл беше временно спряно заради коментарите му за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Десетки местни телевизии продължават да го бойкотират, а президентът Доналд Тръмп реагира лаконично в социалната си мрежа, че не може да повярва.

Джими Кимъл се завърна в късното си шоу емоционален, но и непримирим. Популярният телевизионен водещ призна, че някои от изказванията му за Чарли Кърк от миналата седмица може да са били "неуместни или неясни, а може би и двете“, но че няма нищо смешно в това да се омаловажава смъртта на млад човек. С треперещ глас и почти разплакан, Кимъл заяви, че е бил дълбоко развълнуван от постъпката на вдовицата на Кърк - Ерика, която прости на убиеца на съпруга си.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Нямам илюзии, че ще променя мнението на някого, но искам да изясня нещо, защото за мен като човек е важно да разберете, че никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на един млад човек."

Кимъл се завърна на малкия екран, но не за всички - почти 70 партньорски телевизии на ABC отказаха да излъчат късното шоу, което е лишило една четвърт от американските домакинства от възможността да го гледат.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Това не е законно. Не е американско. Това е антиамериканско. И е толкова опасно."

В продължение на 16 минути Кимъл смесваше хумор и сериозни послания и не пропусна да упрекне Доналд Тръмп, че не търпи на шеги, давайки пример с други телевизионни водещи, за които президентът е отправял призиви да бъдат отстранени.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: "Той направи всичко по силите си, за да ме махне. Но вместо това накара милиони хора да гледат шоуто. Това се обърна срещу него. Сега може би трябва да публикува досиетата на Епстийн, за да ни отвлече вниманието".

Петиция в подкрепа на Джими Кимъл беше подписана от над 230 хиляди души. Знаменитости като Бен Стилър и Дженифър Анистън приветстваха завръщането му.

#свалено вечерно шоу #Джими Кимъл

Последвайте ни

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
6
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: САЩ и Канада

Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна териториите Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна териториите
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Желязков: Проучването на редкоземни метали е изключително важно за българската минна индустрия Премиерът Желязков: Проучването на редкоземни метали е изключително важно за българската минна индустрия
Чете се за: 02:45 мин.
Американски телевизии отказват да излъчват шоуто на Джими Кимъл Американски телевизии отказват да излъчват шоуто на Джими Кимъл
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера
Чете се за: 02:35 мин.
Признаха за виновен мъжа, хванат с оръжие до голф игрището на Тръмп Признаха за виновен мъжа, хванат с оръжие до голф игрището на Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ