Американски телевизии отказват да излъчват шоуто на Джими Кимъл

Шоуто на комика Джими Кимъл се завърна в ефир по телевизия Ей Би Си, но редица местни телевизионни станции отказват да го излъчват.

Дисни реши да върне "Джими Кимъл на живо" след като преди седмица свали вечерното шоу заради коментари за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. В първото си предаване след завръщането, комикът каза, че не е имал намерение да омаловажава смъртта на един млад човек.

"Не мога да повярвам, че го върнаха" написа в пост в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Десетки телевизионни станции също заявиха, че ще продължат да излъчват друга програма вместо шоуто.