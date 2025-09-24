БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк "Рила"

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Равносметката след тежкото лято

Голяма площ защитени територии бяха засегнати от пожари през тази година в най-големия национален парк у нас, "Рила".

2650 декара е засегнатата площ от най-големия пожар на територията на парка - в местността "Белите скали", каза пред БНТ директорът на парка Красимир Андонов. Изцяло е унищожена тревната и ниската растителност. Има и частично засегнати единични дървета. По-голямата част са обгорели в основата, а гората е сравнително възрастна - от 80 до 100 години и над 100 години.

След пожара в същата местност през 2018 г., тревните площи са започнали да се възстановяват след 4 години. Засегнато е и екоразнообразието в региона. Хранителната база на животинските видове е напълно унищожена и ще е нужно време за естественото ѝ възстановяване.

Този сезон на територията на парк "Рила" са избухнали 9 пожара, а с този край Рилския манастир - 10. Повечето от тях са причинени от гръмотевици, но на пожара в местността "Белите скали" се предполага, че е започнал заради човешка небрежност, най-вероятно хвърлен фас.

Останалите пожари на територията на парк-участък Боровец и на границата с парково Частък-Костенец са причинени от громотеици. Много благодаря. Искам малко да сменим и темата, да поговорим и за биоразнообразието в конкретика.

А навръх 22 септември на телефон 112 е подаден сигнал за турист, влязъл да се къпе в едно от Рилските езера - Бъбрека. Заснет е и клип. Хората, които са подали сигнала, казват, че е италианец. Когато служителят от "Паркова охрана" е отишъл на място обаче, вече не е имало никого.

Директорът на парка обясни, че ако не бъде хванат на място, после е невъзможно да се установи самоличността на извършителя. Чести са случаите с чужденци, които нарушават правилата. Тази година има около десет съставени акта и наказателни постановления.

