Тайфунът "Рагаса" взе 14 жертви в Тайван

14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна "Рагаса" - описван като най-мощният тропически циклон за тази година.

Поне 124 души се издирват след като планинско езеро в източен Тайван скъса бреговете си и заля близко селище. Властите в Хонконг призоваха хората да останат по домовете си. Отменени са повечето полети до утре.

Очаква се по-късно днес "кралят на бурите" да удари южното крайбрежие на Китай. Властите в провинция Гуандун, където се намират градовете Гуанджоу и Шънджън евакуираха над 1 милион души.

Предупрежденията са за ураганни ветрове с пориви над 220 км в час, проливни дъждове и високи вълни. В следващите дни циклонът ще се придвижи към северната част на Виетнам.