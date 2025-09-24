БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тайфунът "Рагаса" взе 14 жертви в Тайван

Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Това е най-мощният тропически циклон тази година

тайфун - Тайван
Снимка: БТА
14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна "Рагаса" - описван като най-мощният тропически циклон за тази година.

Поне 124 души се издирват след като планинско езеро в източен Тайван скъса бреговете си и заля близко селище. Властите в Хонконг призоваха хората да останат по домовете си. Отменени са повечето полети до утре.

Очаква се по-късно днес "кралят на бурите" да удари южното крайбрежие на Китай. Властите в провинция Гуандун, където се намират градовете Гуанджоу и Шънджън евакуираха над 1 милион души.

Предупрежденията са за ураганни ветрове с пориви над 220 км в час, проливни дъждове и високи вълни. В следващите дни циклонът ще се придвижи към северната част на Виетнам.

