Благой Георгиев: Спортът изгражда характер

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Искам да благодаря на всички организатори за това, че вече 10 години правят BeActive, каза бившият футболист.

Благой Георгиев: Спортът изгражда характер
Благой Георгиев благодари, че подкрепата BeActiv продължава да съществува. Бившият футболист бе част от десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта, която се провежда в зала „Асикс Арена“. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир.

Пред БНТ той коментира влиянието на спорта при децата и младите.

Спортът изгражда характер, спортът е дисциплина. Искам да благодаря на всички организатори за това, че вече 10 години правят BeActive. Дано поне още 10 да има“, лаконичен бе Георгиев.

