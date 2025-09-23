Благой Георгиев: Спортът изгражда характер

Благой Георгиев благодари, че подкрепата BeActiv продължава да съществува. Бившият футболист бе част от десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта, която се провежда в зала „Асикс Арена“. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир.

Пред БНТ той коментира влиянието на спорта при децата и младите.

„Спортът изгражда характер, спортът е дисциплина. Искам да благодаря на всички организатори за това, че вече 10 години правят BeActive. Дано поне още 10 да има“, лаконичен бе Георгиев.