Благой Георгиев: Спортът изгражда характер

Искам да благодаря на всички организатори за това, че вече 10 години правят BeActive, каза бившият футболист.
Благой Георгиев благодари, че подкрепата BeActiv продължава да съществува. Бившият футболист бе част от десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта, която се провежда в зала „Асикс Арена“. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир.
Пред БНТ той коментира влиянието на спорта при децата и младите.
„Спортът изгражда характер, спортът е дисциплина. Искам да благодаря на всички организатори за това, че вече 10 години правят BeActive. Дано поне още 10 да има“, лаконичен бе Георгиев.