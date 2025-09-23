БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стартира 10-ото издание на Европейската седмица на спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Стотици посетиха спортния панаир в Асикс Арена.

Стартира 10-ото издание на Европейската седмица на спорта
Снимка: пресцентър ММС
Слушай новината

Десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе открито в зала „Асикс Арена“ в София. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир, който ще продължи и утре, 24 септември. Над 30 спортни федерации и клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни щандове.

„Радостно е, че вече цяло десетилетие България е част от тази мащабна европейска инициатива, която вдъхновява милиони хора да бъдат по-активни и по-здрави. Благодарение на тази кампания хиляди български деца и млади хора вече са открили радостта и ползата от спорта чрез #BeActive. Сигурен съм, че заедно ще превърнем Европейската седмица на спорта в истински празник на активния живот“, каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, който даде старта на кампанията.

Той изказа благодарност към всички спортни федерации, клубове и българските шампиони, подкрепили инициативата.

„Вашето присъствие е от изключително значение, защото именно вие сте пример за воля, постоянство и отдаденост“, допълни зам.-министър Младенов.

На събитието присъстваха зам.-министър Димитър Георгиев и множество успешни български спортисти – футболистът Благой Георгиев, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, волейболистът Теодор Салпаров, световният и европейски шампион по борба Иво Ангелов, третата в света на сабя Йоана Илиева, европейската вицешампионка по джудо Ивелина Илиева, младата надежда в плуването Петър Мицин и паралимпийката Стела Енева.

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а проектът се реализира с финансиране по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Свързани статии:

Георги Иванов и Андрей Петров бяха специални гости на откриването на инициатива на ММС
Георги Иванов и Андрей Петров бяха специални гости на откриването на инициатива на ММС
Събитието ще се проведе днес и утре в зала "Асикс Арена".
Чете се за: 01:45 мин.
#Министерство на младежта и спорта (ММС) #европейска седмица на спорта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
4
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
5
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена заря-проверка
6
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Още

Никалъс ван дер Мерве със силно представяне на световното по шосейно колоездене
Никалъс ван дер Мерве със силно представяне на световното по шосейно колоездене
Националният отбор по ръгби 15 мъже се събира на лагер в "Бояна" Националният отбор по ръгби 15 мъже се събира на лагер в "Бояна"
Чете се за: 00:52 мин.
България в Топ 3 при мъжете по медали на световното по канадска борба в Албена България в Топ 3 при мъжете по медали на световното по канадска борба в Албена
Чете се за: 02:52 мин.
България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене
Чете се за: 03:25 мин.
Спортни новини 23.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 23.09.2025 г., 12:25 ч.
Данаил Димов: Костадинова не приема поражението и използва всевъзможни трикове за удържане на властта Данаил Димов: Костадинова не приема поражението и използва всевъзможни трикове за удържане на властта
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 01:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ