Пътят към еврозоната: Разяснителна кампания за въвеждане на еврото във Велико Търново

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Целта е хората и бизнесът да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове

Снимка: илюстративна
Националната информационна кампания на Финансовото министерство за въвеждането на еврото продължава. Днес срещата беше във Велико Търново.

Целта е хората и бизнесът да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по присъединяването ни към еврозоната.

Българската народна банка ще обменя безсрочно и безплатно левове в евро след 1 януари, но най-лесно и удобно за всички ще бъде да държим парите си в банкови сметки, тъй като така превалутирането ще се случи автоматично, подчерта във Велико Търново Илия Лингорски от Управителния съвет на БНБ.

В малките населени места, в които няма банкови клонове, превалутирането ще става в пощите.

"Български пощи" имат много важна роля. Тяхна ще бъде мрежата, която ще обезпечава обмяната на валута в наличност", заяви Илия Лингорски, член на УС на БНБ.

Изключително важно е обучението на кадрите за работата след промените.

"В подготовката на личния състав на персонала на бизнеса и също така тяхната комуникация с банките като техни клиенти - това е в основата да направим без излишни напрежения един спокоен чейндж оувър", допълни Илия Лингорски, член на УС на БНБ.

Еврозоната ще подчертае предимствата на българския туризъм, категоричен е министър Мирослав Боршош.

"Много по-лесно бизнесът ще общува с другия бизнес, защото това т. нар. "Be to be" e много важно в туризма, когато това се извършва в една обща валута за най-големите икономики", заяви Мирослав Боршош, министър на туризма.

Финансовият министър очерта няколко основни мита, които битуват сред хората, като цените на стоките и услугите, кражбата на парите ни и обедняването на страната и увери, че нито едно от тези твърдения не е вярно.

"Еврото само по себе си не води до увеличаване на цените. Цените се увеличават в резултат на други икономически фактори. Няма да има нито един български лев, който българските граждани да загубят", каза още Теменужка Петкова.

Информационните срещи за въвеждането на еврото продължават в цялата страна.



#България в еврозоната #разяснителна кампания #Велико Търново #евро

