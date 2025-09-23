Връщат в ефир шоуто на комика Джими Кимъл

Обрат в политиката на американската компания "Дисни"- шоуто на известния комик Джими Кимъл тази вечер се завръща в ефира на телевизия "Ей Би Си".

Предаването беше спряно на 17 септември за неопределено време. Причината за забраната бяха коментари на Кимъл след убийството на инфлуенсъра Чарли Кърк с политически привкус.

От "Ей Би Си" ги определиха за "безчувствени и неподходящи". Кимъл е убеден противник на президента Тръмп. Свалянето му от ефир породи оживен дебат относно свободата на словото в Съединените щати.