Когато не печелим, никой не е щастлив, отбеляза треньорът на разградчани преди старта на Лига Европа.

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Руи Мота отчете, че в Лудогорец винаги има напрежение, когато отборът не побеждава. Все пак старши треньорът отбеляза, че футболистите на разградчани трябва да се справят с него, тъй като играят за голям тим.

Португалецът заяви на пресконференцията преди мача с Малмьо, че мисълта на „орлите“ е насочена само към първия мач от Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига ще гостуват на шведите утре (четвъртък) в среща от първия кръг, която ще стартира от 22:00 часа на стадион „Елада“.

"В Лудогорец винаги има напрежение, напрежение за победи. Когато не печелим, никой не е щастлив и на първо място това важи за мен и за играчите. Нормално е да има напрежение, но когато си в голям отбор, трябва да можеш да се справяш с него“, поясни той.

Обикновено Малмьо се представя по-добре в шведското първенство, но трябва да правим разлика между него и между мачовете в Лига Европа. Сигурен съм, че те ще искат да си изкарат яда на нас в утрешния мач и да направят добър мач. Всеки отбор има своите амбиции на старта на основната фаза и съм уверен, че проблемите, които имат, ще бъдат забравени. Шведите ще играят за победа, особено предвид факта, че са домакини“, добави той.

Наставникът отговори и на въпроса дали е говорил с двамата шведски играчи в редиците на „зелените“ - Едвин Куртулуш и Йоел Андерсон.

"Анализираме всеки противник, но е важно, че имаме двама шведски футболисти, които познават добре Малмьо и могат да ни дадат повече информация. Те са достатъчно опитни и нямаше как да не говорим с тях за мнението им. Във всеки мач излизаме за трите точки. В Лига Европа е пълно с добри отбори и ние сме един от тях. Ние мислим само за предстоящия мач, а не за останалите, които имаме да изиграем. След приключването на осемте мача, тогава ще видим къде се намираме, коментира специалистът.

Треньорът анализира и играта на шведите.

"Знаем, че Малмьо е много здрав физически отбор, но те имат и много други качества. Те обичат да играят позиционен футбол. Анализирали сме ги, имаме готова стратегия и се надяваме тя да ни свърши работа. Разбира се, че предпочитам утре да постигнем добър резултат пред това да сме показали добра игра.

"Таха Али е специален играч. Той е много бърз, отличен дрибльор едно на едно, голям талант. Неговото отсъствие би ни помогнало, но Малмьо не е отбор, който зависи от представянето на само един играч. Те имат добър състав, проучили сме ги индивидуално и отборно и сме наясно каква концепция имат те“, заяви Мота относно звездата на Малмьо.

