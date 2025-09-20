БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ангел Петричев: Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Изпълнителният директор на разградчани коментира и предстоящата среща с Малмьо в Лига Европа.

ангел петричев всичко завърши успешно особено чувство
Слушай новината

Лудогорец се нуждае от време, за да изгради новия си отбор, заяви изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев след равенството 0:0 срещу Левски в мач от деветия кръг на българската футболна Първа лига.

"Спортно-технически анализи не правя, но мачът беше под моите очаквания, защото играха двата най-добри отбора в България. Получи се нервен мач, от което загубиха зрителите. Залогът обаче е голям и е нормално да има искри по терена. Не за първи път се получават такива двубои с Левски", заяви Петричев след края на двубоя.

"Ако погледнем реално, освен че не се класирахме в груповата фаза на Шампионската лига, отборът върви по план. Не бива да даваме крайни оценки, защото Лудогорец гради нов отбор и е нужно време за адаптация на новите. Днес загатнахме много неща за това как ще изглежда Лудогорец. Работим в посока Лудогорец да върви нагоре, разполагаме с млад състав и мисля, че нашите фенове могат да бъдат спокойни", каза още той.

"Със сигурност в сряда (срещу Малмьо в Лига Европа - бел.авт.) няма да ни бъде лесно, защото все още играта ни не е това, което искаме. На този отбор му трябва още време. Имаме много млад отбор, особено в атака, така че със сигурност им е необходимо време. Целта е достойно представяне, защото Лига Европа е малката Шампионска лига", добави Петричев.

Свързани статии:

Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Така "сините" и "орлите" останаха един до друг в класирането и ще...
Чете се за: 02:25 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец #Ангел Петричев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Гьозтепе на Стоилов взе скалпа на един от трите истанбулски гранда
Гьозтепе на Стоилов взе скалпа на един от трите истанбулски гранда
Локомотив Пловдив ще се опита да разбие крепостта на ЦСКА 1948 за първи път през сезона Локомотив Пловдив ще се опита да разбие крепостта на ЦСКА 1948 за първи път през сезона
Чете се за: 02:07 мин.
Руи Мота: Резултатът е по-добър за Левски Руи Мота: Резултатът е по-добър за Левски
Чете се за: 01:07 мин.
Хулио Веласкес: Бяхме много по-добри от Лудогорец Хулио Веласкес: Бяхме много по-добри от Лудогорец
Чете се за: 01:10 мин.
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
8751
Чете се за: 02:25 мин.
Първа лига: Левски - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ