Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито

bnt avatar logo от БНТ
7742
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Така "сините" и "орлите" останаха един до друг в класирането и ще продължат надпреварата за първото място в десетия кръг на Първа лига.

Левски - Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Отборите на Левски и Лудогорец не излъчиха победител и завършиха наравно 0:0 в голямото дерби от деветия кръг на Първа лига. Така "сините" и "орлите" останаха един до друг в класирането и ще продължат надпреварата за първото място в десетия кръг на Първа лига.

Левски заложи на по-активна игра в началото и първите минути бяха доминирани от "сините". Лудогорец обаче се измъкна от няколко опасни положения. Първо Гашпер Търдин отне на Филип Колоч в опасна зона и стреля, но топката бе избита в ъглов удар. Секунди по-късно Евертон Бала бе оставен сам на дузпата и намери топката от воле, но тя срещна главата на Идан Нахмиас.

Левски продължи да владее играта до края на полувремето, което бе прекъснато за десетина минута заради димки от ултрас трибуната на "Георги Аспарухов". Домакините пък застрашиха отново вратата на Серджио Падт в добавеното време. Пробив на Радослав Кирилов в наказателното поле бе спрян с нарушение и главният съдия Радослав Гидженов даде дузпа, която обаче отмени след видеопреглед. След това отново лявото крило се освободи с дрибъл и стреля точно, но Падт спаси силния му удар.

Лудогорец създаде първото си положение в началото на второто полувреме. Кайо Видал дриблира пред наказателното поле на "сините" и стреля по земя, но топката мина на сантиметри от дясната греда на Светослав Вуцов. В 65-ата минута пък Кристиан Макун свали топка на дузпата за Гашпер Търдин, който обаче уцели стража на гостите Падт.

Лудогорец се доближи до гол в последните секунди на редовното време, когато резервата Матеус Машадо притисна Светослав Вуцов близо до голлинията. Вратарят обаче изчисти навреме и блокирането на играча на гостите завърши в аут.

Първа лига: Левски - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Лудогорец

