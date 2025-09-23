БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди домакинства без парно и вода в "Дружба" 2 - протестите продължават

от Елена Николова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Как хората приемат днешните нови моменти по казуса?

Снимка: БГНЕС
Паралелно с разглеждането на казуса в столичната община - жителите на квартала излизат отново на протест. Как хората приемат днешните нови моменти по казуса?

Жителите на столичния квартал "Дружба" 2 отново излязоха на протест заради така планирания ремонт на "Топлификация", с който хиляди домакинства от 120 сгради ще останат без парно и без топла вода през зимния период до нова година.

Като самият ремонт е планиран да започне на 2 октомври и да продължи до 30 декември.

Исканията на недоволните жители са ремонтът на "Топлофикация" да бъде направена най-вече в друг период, който да не бъде през зимата.

По-рано днес в Столичната община имаше изслушване в комисия на ръководството на столичното дружество, като директорът на дружеството заяви, че ремонтът ще бъде направен поетапно, а спирането на водата и на самото топлоподаване ще бъде правено за период между 2 и 5 дни.

Като от дружеството казаха още, че в понеделник се очаква и график за съответните блокове, кога хората ще имат и кога няма да имат парно и топла вода.

Вижте повече в прякото включване на Елена Николова

