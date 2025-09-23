Любомир Каримански: Философията на плоския данък все още работи и има какво да се използва от нея

Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ, коментира препоръките на Международния валутен фонд, че фискалната политика на страната ни трябва да бъде затегната.

"Всички са притеснени от разходната политика на правителството, и по-специално от това как разходите нарастват и то с много бърз темп в публичния сектор. От друга страна невъзможността да имитираме дълг на нива, които други европейски страни с много по-висок дълг и дефицит правят в момента. Можем да сравним с Гърция, с Хърватия. Това наистина е притеснително от гледната точка на разходната част в публичния сектор и издръжката. Издръжката нараства толкова много, че наред с основната заплата, която расте в публичния сектор, нараства и цялостната издръжка в пъти спрямо последното десетилетие. Повече от 3,5 пъти нараства, да не кажа и повече. Ние не можем чрез механизмите на бюджета да сложим каквито и да е възпиращи мерки, за да не растат тези публични разходи проциклично".

Каримански обясни, че увеличаването на пенсионните вноски означава цялостна реформа на системата.

"Ако правим нещо половинчато, което е само на парче, означава, че трансферите няма да намалеят от бюджета към съответните системи, които знаем колко много са увеличени тези трансфери. Трябва първо да ограничим разходната част".

Според Каримански плоският данък все още работи.