Промени в Закона за водоснабдяването: Поправките влязоха за обсъждане в комисията по регионална политика

Законопроектът за водоснабдяването и канализацията, внесен от правителството, влезе в парламентарната комисия по регионална политика.

Председателят ѝ Николай Нанков определи законопроекта като спорен и обяви, че работна група ще приема предложения, за да се подготви нов проект, в който максимално да е защитен общественият интерес.

От Сдружението на общините смятат, че част от текстовете са противоконституционни.

Проектът предвижда цена, в която ще са включени два елемента - кубичен метър вода и достъп до услугите.

За така наречената такса "водомер" Николай Нанков уточни.