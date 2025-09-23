БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Промени в Закона за водоснабдяването: Поправките влязоха за обсъждане в комисията по регионална политика

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Председателят ѝ Николай Нанков определи законопроекта като спорен

три благоевградски села воден режим заради сушата
Снимка: илюстративна
Законопроектът за водоснабдяването и канализацията, внесен от правителството, влезе в парламентарната комисия по регионална политика.

Председателят ѝ Николай Нанков определи законопроекта като спорен и обяви, че работна група ще приема предложения, за да се подготви нов проект, в който максимално да е защитен общественият интерес.

От Сдружението на общините смятат, че част от текстовете са противоконституционни.

Проектът предвижда цена, в която ще са включени два елемента - кубичен метър вода и достъп до услугите.

За така наречената такса "водомер" Николай Нанков уточни.

"Тя ще засегне не собствениците на обитаемите жилища. Тези,които си живеем в тях, а не онези, които са сезонно спорадично използвани в малки населени места, в курортни комплекси. Тази практика е европейска, тя няма да повиши цената на водата. Тя ще се включи в сегашната цена на водата и ще бъде отделен компонент, приходите от който ще се разходват за подобряване на ВиК мрежата", заяви Николай Нанков, председател на комисията по регионална политика.

"Според нас се очаква чрез законопроекта да бъде преустановена възможността на територията на страната ВиК ресурсите да бъдат управлявани от общински дружества. Считаме, че това противоречи на конституционната норма, която повелява равнопоставеност на трите вида собственост", допълни Донка Михайлова, заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България.

