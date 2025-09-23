БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София не работеше?

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Шофьори се оплакаха, че чак следобед са били таксувани за смс-и, пратени още сутринта

Близо 8 часа синята и зелената зона в София не работеха. Причината - технически проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране. Хората обаче масово не бяха разбрали и обикаляха около колите си. Налагаха ли се все пак глоби и защо за шофьорите това, че зоните не работеха, се оказа неприятна изненада.

Антония паркира без да знае, че има проблем с платените зони.

Антония, шофьор:
Сега ще видим. Временно услугата е недостъпна. Паркирайте с талон. Само че откъде ще се вземе талон при това положение?

Тя получава смс, че има проблем. Други шофьори - не. Добромир пуска съобщение, няма отговор и директно звъни да пита. Отговор пак няма.

Добромир Ганев, шофьор:
Ето, може да чуете. Можете да кажете "Ало". 6 минути ме държат на телефона, но никой не говори с тебе, просто вдигнаха телефона, за да не им звъни. Аз изпращам смс, но не получавам потвърждение и като не получиш потвърждение, търсиш ги тук, няма никой. Опитах се да се свържа с офиса им във "Възраждане" и ето, това е отговорът.

Необичайна е гледката на този паркинг на жълтите павета - шофьорите стоят до колите, оглеждат се и сами си търсят служители на Центъра за градска мобилност.

"Обикалям да видя човек, който отговаря за паркинга какво правим - талони ли ще дава".

От Центъра за градска мобилност съобщават, че има временен технически проблем, в 08:30 часа тази сутрин, който се дължи на един от мобилните оператори. От дружеството уверяват, че до отстраняването му няма да бъдат налагани санкции. Хората, обаче твърдят друго и питат на кое да вярват - че няма да им се слагат скоби, или да си купят талон.

"Центърът за градска мобилност информира, че в момента има временен технически проблем при обработката на SMS-ите за платено паркиране. Проблемът е извън структурата на дружеството и имаме уверенията, че се работи активно за неговото отстраняване. До отстраняването му няма да бъдат налагани санкции. Поднасяме своите извинения за причиненото неудобство. Веднага след пълното възстановяване на услугата ще уведомим своевременно".

Добромир Ганев, шофьор:
Аз ги видях - в началото на паркинга свалиха на човек скобата. Каква е ситуацията, не мога да кажа.

Шофьорите не разбират и защо няма служители на място, които да съобщават за проблема. Отговорът на ЦГМ - съобщението им е на сайта и в социалните мрежи.

Кирил Бояджиев, шофьор:
Тук има македонски, турски коли, хората се въртяха, никой не може да плати. Аз тук съм оставил листче, на което си написах "Системата ви не работи". Точният час. И ако получа глоба - просто не знам на кой да се обадя - на Спорт тото, Светия Синод. На който изберете.

Минути по-късно системата заработи. Часът е 15:04 и пращаме смс. И веднага получаваме, че сме заплатили паркиране до 16:06. Т.е. синята и зелената зона работят.

Стефан, шофьор:
Ето, стана този път. А преди два пъти пробвах - поради технически проблем плащането е невъзможно. Последното съобщение го изпратих в 14:34. А преди това в 14:07.

От ЦГМ съобщиха официално, че системата е заработила напълно в 16:20 часа.

След възстановяването й пък шофьори се оплакаха, че чак следобед са били таксувани за смс-и, пратени още сутринта.

