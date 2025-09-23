Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"

Двустранна среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Украинският лидер заяви, че ще информира домакина си за ситуацията на бойното поле и отбеляза, че има "добри новини".

В дневния ред е обсъждане и на гаранциите за сигурност на Украйна, посочи Зеленски и настоя за допълнителни санкции и натиск над Русия.

Според Тръмп страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако нарушават въздушното пространство на Алианса.

Относно евентуална американска подкрепа срещу руски самолети той отговори: "Зависи от обстоятелствата".

Американският лидер изрази увереност, че унгарският премиер Виктор Орбан ще спре покупките на руски петрол.

Относно затвореното летище в Копенхаген заради забелязани дронове Тръмп посочи, че не знае какво се е случило в Дания.