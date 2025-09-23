БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк

Емилия Запартова от Емилия Запартова
По света
Какво обсъждат двамата лидери?

володимир зеленски пристигна белия дом разговори тръмп
Снимка: БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски се срещат в този час в Ню Йорк.

Разговорите са в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Срещата е на фона на задънени дипломатически усилия за край на войната в Украйна.

Тръмп неколкократно заплашва Русия със санкции, за каквито призовава Киев.

Последно американският президент посрещна на 18 август украинския си колега в Белия дом, заедно с лидери от Европейския съюз и НАТО.

# Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Общо събрание на ООН #САЩ #Украйна #Ню Йорк #среща

