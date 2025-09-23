Моите въпроси за еврото: В каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преди приемането на единната европейска валута - още въпроси, чиито отговори търсим от експертите - днес питаме в каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари.

След 1 януари как ще се връща ресто при пазаруване? Само в евро или в двете валути?

Петър Ганев, главен икономист на Института за пазарна икономика: "Тук законът дава известна гъвкавост за този период на двойно обръщение - януари месец 2026, когато търговецът трябва да върне в евро, дори да му бъде платено в лева, но ако няма пък наличност достатъчна може да върне и в лева. Това, което най-веротно ще се случи, е, че големите търговци ще изнесът тежестта в първите седмици, тъй като те ще имат договори с банки, предварително зареждане, наличност от евро във всички клонове и ще връщат в евро и много бързо там ще се случи промяната. Малките търговци също могат да го направят, също могат да имат договор с банката, могат и чисто в лично качество да оборота да го обменят просто в банка без никаква такса или в поща, или където отидат в евро, но най-веротно аз поне очаквам да има някои малки обекти, които нямат да се заредят навреме, ще връщат няколко дни в лева, после то естествено ще се обърне обръщението в тяхната каса, тъй като в един момент хората ще дойдат с евро".

Репортер: Дарина Ангелова

#ресто #България в еврозоната #валута

