Новините 23.09.2025г.

Акценти за деня



Международни отношения: Франция призна Палестина

Франция официално призна държавата Палестина на заседание на Общото събрание на ООН. Президентът Еманюел Макрон заяви, че „времето дойде“ и подчерта, че нищо не може да оправдае войната в Газа, като припомни историческата отговорност на Франция към Близкия изток. Решението идва на фона на засилен международен натиск върху Израел заради хуманитарната криза. Преди Франция Палестина бе призната от Малта, Белгия, Люксембург и Сан Марино.

Природни бедствия: Бури и свлачища в Ломбардия, Италия

Над 70 спасителни операции бяха извършени от пожарникарите в Ломбардия след нощни бури. Най-силно засегнати са провинциите Комо, Монца и Варезе. Свлачища блокираха жп линията Комо–Киасо и затвориха главен път в района на Брозимпиано. В Кабияте жители бяха евакуирани от домовете и автомобилите си, след като река преля. Екипи разчистват пътищата и възстановяват движението, докато властите следят рисковите зони.

България: Рекордни нарушения на скоростта

Тол камерите на автомагистрала „Марица“ засекоха нов рекорд за средна скорост – 197 км/ч в участъка Момково–Любимец. От събота до тази сутрин са отчетени над 1600 нарушения на скоростните ограничения. Най-много случаи има в област Видин, по Северната скоростна тангента на София и в района на Телиш.

Европа: Кибератака засегна летища

Агенцията на ЕС за киберсигурност потвърди, че сривът в работата на летищата в Лондон, Брюксел и Берлин е причинен от кибератака. Пътниците се сблъскаха с опашки, закъснения и отменени полети заради засегнат доставчик на софтуер за регистрация. Компанията е в последен етап на възстановяване, като атаката е извършена с т.нар. ransomware. Безопасността на полетите и въздушният трафик не са засегнати.

Нападения на мечки и Паркът в Белица

В селището Нимфео, Северна Гърция, мечка нападна ферма и уби 15 овце. Природозащитната организация „Арктурус“ раздаде устройства за прогонване на мечки на местните животновъди. Кафявата мечка е защитен вид в Гърция и се среща в планините Пинд и Родопи.

В същото време Паркът за мечки в Белица, България, който отбелязва 25 години от създаването си, приютява 15 спасени мечки – шест бивши танцуващи и девет, отглеждани при лоши условия. Създаден е от фондация „Бриджит Бардо“ и организацията „Четири лапи“. Паркът развива образователна дейност и цели промяна в отношението към животните. Очаква се скоро да бъдат приети още две мечки, иззети от неподходящи условия.

Култура: Концерт на Енрике Иглесиас в София

Енрике Иглесиас изнесе един от най-големите си концерти в България пред повече от 30 000 души на Националния стадион „Васил Левски“. В продължение на 90 минути певецът изпълни 19 песни, а на финала се обърна към публиката с „Обичам ви, България! See you soon!“.

Българка звезда в Турция: Гюлсим Али

Гюлсим Али, родена в Русе, е най-известната българка в турските сериали – участва в 11 продукции, от които четири в главна роля. Тя има над 2 млн. последователи в Instagram и мечтае сериал с нейно участие да бъде излъчен и в България. Кариерата ѝ започва с титлата „Супермодел на България“ на 14 години, след което заминава за Истанбул. Там преодолява езиковата бариера и постепенно се утвърждава като актриса. Предстои ѝ нов проект с актьора Енгин Акюрек, чиито снимки започват през септември в Адана.

Състезание с газови балони

24 екипажа се включиха в традиционното състезание с газови балони, започнало от Метц, Франция, и достигнало до Румъния. Швейцарците Курт Фриден и Паскал Битпрехтигер спечелиха, приземявайки балона си край Дунав след 1358 км и близо 3 дни във въздуха. Екипи от Германия и Франция също завършиха в района.

Спорт

Златна топка 2025: Усман Дембеле (ПСЖ) спечели наградата при мъжете, а Айтана Бонмати (Барселона) – при жените, за трети път. Ламин Ямал получи приза за най-добър млад играч. Луис Енрике е треньор на годината при мъжете, а Сарина Вигман – при жените.

Волейбол: България победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на световното първенство – за първи път от 2010 г. Александър Николов бе най-резултатен с 19 точки. Следващият мач е на 25 септември.

Еверестинг: Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов участва в първото световно първенство по еверестинг в Сицилия. Заедно с Диана Христова те изминаха 93 км с близо 3000 м положителна денивелация на тандем колело по склоновете на Етна.

Формула 2: Българският пилот Никола Цолов ще кара за „Кампус Рейсинг“ през новия сезон и определи това като предпоследна стъпка преди мечтаното участие във Формула 1.