Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Новините 23.09.2025г.

Чете се за: 06:05 мин.
Деца
Акценти за деня


Международни отношения: Франция призна Палестина
Франция официално призна държавата Палестина на заседание на Общото събрание на ООН. Президентът Еманюел Макрон заяви, че „времето дойде“ и подчерта, че нищо не може да оправдае войната в Газа, като припомни историческата отговорност на Франция към Близкия изток. Решението идва на фона на засилен международен натиск върху Израел заради хуманитарната криза. Преди Франция Палестина бе призната от Малта, Белгия, Люксембург и Сан Марино.

Природни бедствия: Бури и свлачища в Ломбардия, Италия
Над 70 спасителни операции бяха извършени от пожарникарите в Ломбардия след нощни бури. Най-силно засегнати са провинциите Комо, Монца и Варезе. Свлачища блокираха жп линията Комо–Киасо и затвориха главен път в района на Брозимпиано. В Кабияте жители бяха евакуирани от домовете и автомобилите си, след като река преля. Екипи разчистват пътищата и възстановяват движението, докато властите следят рисковите зони.

България: Рекордни нарушения на скоростта
Тол камерите на автомагистрала „Марица“ засекоха нов рекорд за средна скорост – 197 км/ч в участъка Момково–Любимец. От събота до тази сутрин са отчетени над 1600 нарушения на скоростните ограничения. Най-много случаи има в област Видин, по Северната скоростна тангента на София и в района на Телиш.

Европа: Кибератака засегна летища
Агенцията на ЕС за киберсигурност потвърди, че сривът в работата на летищата в Лондон, Брюксел и Берлин е причинен от кибератака. Пътниците се сблъскаха с опашки, закъснения и отменени полети заради засегнат доставчик на софтуер за регистрация. Компанията е в последен етап на възстановяване, като атаката е извършена с т.нар. ransomware. Безопасността на полетите и въздушният трафик не са засегнати.

Нападения на мечки и Паркът в Белица
В селището Нимфео, Северна Гърция, мечка нападна ферма и уби 15 овце. Природозащитната организация „Арктурус“ раздаде устройства за прогонване на мечки на местните животновъди. Кафявата мечка е защитен вид в Гърция и се среща в планините Пинд и Родопи.
В същото време Паркът за мечки в Белица, България, който отбелязва 25 години от създаването си, приютява 15 спасени мечки – шест бивши танцуващи и девет, отглеждани при лоши условия. Създаден е от фондация „Бриджит Бардо“ и организацията „Четири лапи“. Паркът развива образователна дейност и цели промяна в отношението към животните. Очаква се скоро да бъдат приети още две мечки, иззети от неподходящи условия.

Култура: Концерт на Енрике Иглесиас в София
Енрике Иглесиас изнесе един от най-големите си концерти в България пред повече от 30 000 души на Националния стадион „Васил Левски“. В продължение на 90 минути певецът изпълни 19 песни, а на финала се обърна към публиката с „Обичам ви, България! See you soon!“.

Българка звезда в Турция: Гюлсим Али
Гюлсим Али, родена в Русе, е най-известната българка в турските сериали – участва в 11 продукции, от които четири в главна роля. Тя има над 2 млн. последователи в Instagram и мечтае сериал с нейно участие да бъде излъчен и в България. Кариерата ѝ започва с титлата „Супермодел на България“ на 14 години, след което заминава за Истанбул. Там преодолява езиковата бариера и постепенно се утвърждава като актриса. Предстои ѝ нов проект с актьора Енгин Акюрек, чиито снимки започват през септември в Адана.

Състезание с газови балони
24 екипажа се включиха в традиционното състезание с газови балони, започнало от Метц, Франция, и достигнало до Румъния. Швейцарците Курт Фриден и Паскал Битпрехтигер спечелиха, приземявайки балона си край Дунав след 1358 км и близо 3 дни във въздуха. Екипи от Германия и Франция също завършиха в района.

Спорт
Златна топка 2025: Усман Дембеле (ПСЖ) спечели наградата при мъжете, а Айтана Бонмати (Барселона) – при жените, за трети път. Ламин Ямал получи приза за най-добър млад играч. Луис Енрике е треньор на годината при мъжете, а Сарина Вигман – при жените.
Волейбол: България победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на световното първенство – за първи път от 2010 г. Александър Николов бе най-резултатен с 19 точки. Следващият мач е на 25 септември.
Еверестинг: Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов участва в първото световно първенство по еверестинг в Сицилия. Заедно с Диана Христова те изминаха 93 км с близо 3000 м положителна денивелация на тандем колело по склоновете на Етна.
Формула 2: Българският пилот Никола Цолов ще кара за „Кампус Рейсинг“ през новия сезон и определи това като предпоследна стъпка преди мечтаното участие във Формула 1.

Откриха втори спътник на Земята
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:10 мин.
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Чете се за: 01:12 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Чете се за: 03:47 мин.
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 04:50 мин.
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Чете се за: 02:12 мин.
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 01:40 мин.
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Изкуственият интелект създава живот
Чете се за: 01:42 мин.
Чете се за: 01:42 мин.
Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 00:55 мин.

Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Чете се за: 03:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
