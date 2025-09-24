БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Снимка: Архив
Топло за сезона и в сряда. В сутрешните часове в крайните източни райони ще има ниска облачност, а на отделни места в низините и намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморското крайбрежие между 14° и 18°, в София около 9°.

През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София около 28°.

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е от 22° до 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра около 16°.

В четвъртък със силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 3 до 5 градуса. Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи, предимно слаби.

В петък и в събота ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България временно силен, вятър от изток-североизток. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но главно през първия ден в западната половина и в югоизточните райони ще има валежи от дъжд, като на по-малко места ще са валежите в събота. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, а минималните между 9° и 14°.

В неделя ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, където се повишава вероятността за по-съществени количества.

В Източна България валежите ще са на по-малко места и по-малко като количество. Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, вече предимно умерен.

Хладно за края на септември с максимални температури в по-голямата част от страната под 20°, а минимални предимно между 7° и 12°. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще завали сняг.

#слънчево време #времето #валежи #прогноза за времето #топло време #дъжд #новини в Метрото

