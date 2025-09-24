БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комаров: Сбъднах своя сън и мечтата си

Чете се за: 03:25 мин.
Борба
Основната цел сега са Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Александър Комаров
Сърбинът Александър Комаров, който триумфира на световното първенство в категорията на Семен Новиков до 87 кг., стана първият борец, спечелил световни титли във всички възрасти. Той говори ексклузивно за БНТ.

„Много съм щастлив. Сбъднах своя сън и мечтата си. Сега съм уморен. Вероятно след няколко дни ще разбера какво действително съм направил. Трудих се. Работих много за това. Не съм имал усещането, че е моят ден, но се постарах действително да бъде. Моят треньор е огромен пример за отбора. Когато е до нас на тепиха, това е наистина невероятна мотивация. Той е минал по този път и знае какво ние е. Благодарни сме му за всичко, че ни учи на неговата борба. Благодарен съм и на главния треньор Войслав Трайкович, на цялата федерация, защото това е огромен общ успех“, коментира Комаров пред БНТ.

След това думата взе и треньорът.

„Няма по-хубаво усещане от това, когато си спечелил като състезател олимпийско и световно злато, при първата ми година като треньор да имам и борец световен шампион. Горд съм. Благодарен съм на президента на федерацията Дамир Шавич, на бившия президент Джелко Трайкович, на целия ни екип и държавата ни Сърбия за прекрасните условия за работа. Момчетата се представиха страхотно. Благодаря и на колегата ми Воя Трайкович, който беше на всички лагери с тях. Когато ние всички сме заедно и сме един екип, това носи резултат““, сподели наставникът на новия световен шампион.

Той коментира и колко важно е подкрепата от министерството и от държавата в един такъв момент.

„Не знам каква е ситуацията в българската борба и това не е моя работа. Когато имаш подкрепата на държавата и ръководните фактори стоят за теб, когато всички дишате като един, това е ключът за успеха на Сърбия. Ние сме едно голямо семейство. Имаме резултати, имаме добри борци и добър екип. Казвам го и като ръководител. Федерацията нямаше как да направи по-добро ядро. Доказахме го на двете големи първенства през годината. Европейското и световното“, добави наставникът.

Той е категоричен, че Комаров може да задмине неговите успехи.

„Комаров може да надмине моите успехи. Аз не съм бил европейски, а той е пръв в Европа и в света за Сърбия. Може да стане и олимпийски шампион. Ние всички ще работим за това. Това е нашата голяма цел. Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028г“, завърши щастливият треньор.

#Александър Комаров #световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

