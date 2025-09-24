Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа

За разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа са необходими 3,7 милиарда лева. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след края на първото заседание на новосъздадения Национален борд за водите.

По думите му едва 25% от подадените проекти в общините са за подновяване и ремонт на ВиК инфраструктура.

"Има цели области, лишени от европейско финансиране. Ще предложа в бюджета да се сложат проекти с предимство за ВИК проекти." "Посоката на предприетите действия е правилна, но темпото е незадоволително. Темповете на амортизация изпреварват в пъти темповете, с които се обновява", посочи още вицепремиерът.

Той обобщи, че са обсъдени възможности и ББР да се включи с финансиране на проекти. Министерствата работят в тясна координация за решаване на водната гриза. От държавния бюджет ще се финансират над 500 проекта.

Бордът ще се събира два пъти в месеца. И веднъж в месеца председателят на борда ще докладва на НС.

"Наясно сме с отговорностите, с трудностите", каза още Зафиров.

Следващото заседание на Националния борд за водите е на 9 октомври.