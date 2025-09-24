"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя": Вижте откъс от българския филм за Клаудия Кардинале

На 87 години почина италианската актриса Клаудия Кардинале. Родената в Тунис актриса влиза в киното случайно, след като печели конкурс за красота. Но се превръща в икона. Сред най-известните филми с нейно участие са "Осем и половина" на Федерико Фелини, "Роко и неговите братя" и "Гепардът" на Лукино Висконти и "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне. През октомври 2015 г. камера на БНТ проследи цялото посещение на световноизвестната киноактриса за официалната премиера на игралния филм с нейно участие.

След 152 роли на екрана Кардинале за първи път играе себе си във филма на режисьора Борис Десподов "Имало едно време един уестърн". Вижте откъс от документалния филм "152 живота" с автор Анна Ангелова и режисьор Николай Василев.

Клаудия Кардинале: "Един от най-важните филми в кариерата ми е "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне. Когато започнах да се снимам, аз и много други актриси бяхме щастливите принцеси на един омагьосан свят - свят, над който почти нямахме власт. Докато днес се започва с летящ старт, трябва да си подготвен, включително и заради голямата конкуренция. По моето време се търсеха актьори, а сега актьорите си търсят филми. Но това си има и хубава страна."

Клаудия Кардинале: "Прекрасно"! "Понеже съм родена в Африка, често рисувам палми, оазиси, такива неща. Тъй като Тунис е френски протекторат, говоря френски. Но семейството ни по произход сме сицилианци. Когато бях малка, исках да бъда изследовател, исках да пътувам по света. За мен винаги е било важно да се срещам с много хора заради общуването. И ето че тази мечта се сбъдна. Българите сте невероятни хора. Народът ви е много гостоприемен. Аз съм тук за трети път и много ми харесва! Невероятно е, че зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя непрекъснато. Обикновено, когато жената е на 77 години, тя спира. А нали виждате? Аз продължавам."

Автор: Анна Ангелова