БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя": Вижте откъс от българския филм за Клаудия Кардинале

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 87 години почина италианската актриса Клаудия Кардинале. Родената в Тунис актриса влиза в киното случайно, след като печели конкурс за красота. Но се превръща в икона. Сред най-известните филми с нейно участие са "Осем и половина" на Федерико Фелини, "Роко и неговите братя" и "Гепардът" на Лукино Висконти и "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне. През октомври 2015 г. камера на БНТ проследи цялото посещение на световноизвестната киноактриса за официалната премиера на игралния филм с нейно участие.

След 152 роли на екрана Кардинале за първи път играе себе си във филма на режисьора Борис Десподов "Имало едно време един уестърн". Вижте откъс от документалния филм "152 живота" с автор Анна Ангелова и режисьор Николай Василев.

Клаудия Кардинале: "Един от най-важните филми в кариерата ми е "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне. Когато започнах да се снимам, аз и много други актриси бяхме щастливите принцеси на един омагьосан свят - свят, над който почти нямахме власт. Докато днес се започва с летящ старт, трябва да си подготвен, включително и заради голямата конкуренция. По моето време се търсеха актьори, а сега актьорите си търсят филми. Но това си има и хубава страна."

Клаудия Кардинале: "Прекрасно"!

"Понеже съм родена в Африка, често рисувам палми, оазиси, такива неща. Тъй като Тунис е френски протекторат, говоря френски. Но семейството ни по произход сме сицилианци. Когато бях малка, исках да бъда изследовател, исках да пътувам по света. За мен винаги е било важно да се срещам с много хора заради общуването. И ето че тази мечта се сбъдна. Българите сте невероятни хора. Народът ви е много гостоприемен. Аз съм тук за трети път и много ми харесва! Невероятно е, че зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя непрекъснато. Обикновено, когато жената е на 77 години, тя спира. А нали виждате? Аз продължавам."

Автор: Анна Ангелова

#152 живота #клаудия кардинале #филм

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Европа

Нов проблем с GPS сигнала на официален държавен самолет
Нов проблем с GPS сигнала на официален държавен самолет
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към България "Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към България
Чете се за: 00:42 мин.
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
Чете се за: 00:47 мин.
Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини" Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"
Чете се за: 02:55 мин.
Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ