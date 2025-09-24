БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мисия доброволец - с какви административни пречки се сблъскват желаещите да помогнат?

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Новият противопожарен автомобил, който получиха като дарение доброволците от Националния отряд за реакция при бедствия (НОРБ) в Пловдив, получи бойното си кръщение на Кръстова гора. Въпреки хилядите хора, които по традиция посрещат Кръстов ден високо в Родопите, мисията на доброволците завърши успешно, без произшествия и възникнали пожари. С какви административни проблеми се сблъскват при своите дежурства?

Докато хиляди хора отправят взор към небето над Кръстова гора с надежда молитвите им да бъдат чути, доброволците от Националния отряд за борба с бедствия и Пловдив 112, следят да не възникне пожар.

Красимир Каракашев - ръководител на НОРБ-Пловдив: "Много хора на едно място, създава винаги риск, затова екипът ни е от 10 човека. Поканиха ни хората и ни попитаха дали можем да поемем пожарната охрана на това мероприятие, с разчет, че имаме вече камион и повече хора, и разговор с колегите сметнахме, че имаме капацитета и възможностите, и знанията, и уменията да го поемем."

Новата пожарна, закупена с дарения от Австрия, беше осветена на празника.

Павел Славов, доброволец от 4 години: "Със сигурност, след като вече имаме нов камион, ще бъдем по-ефективни, именно заради оборудването, с което е снабден автомобилът."

Противопожарният автомобил вече е наличен, но остават административните пречки, които често забавят реакцията на доброволците в случай на пожари и бедствия. Те настояват да има някакъв толеранс по отношение на толтаксите, които заплащат. Другият проблем са случаите, в които имат право да се
придвижват като автомобили със специален режим.

Красимир Каракашев – ръководител на НОРБ-Пловдив: "Ние имаме право да се движим, наблягам имаме право, когато има обявено бедствено положение. Каква е разликата между бедствено положение и ако горят няколко места, няма никакво значение. Ние сме там, за да помагаме, във втората ситуация нямаме право."

Вече са проведени разговори в транспортната комисия на парламента. А доброволците се надяват на по-бързо решение, защото казват, че помощта е ефективна, когато е получена навреме.

#административни пречки #мисия доброволец #Кръстова гора

Последвайте ни

