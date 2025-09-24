Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"

Темата с преноса на руски газ прерасна в скандал между "Продължаваме промяната" и "ДПС - Ново начало". Асен Василев предложи точка в дневния ред на днешния пленарен ден - да се въведе търговска такса върху транзита на руски газ през "Балкански поток".

Йордан Цонев остро реагира с аргумента, че при предишния опит за подобно законодателство при правителството на Денков, Унгария ни заплаши с вето за Шенген, а чрез дерогацията за руски горива през "Лукойл" правителството на ПП реално е обслужило режима на Путин с милиарди.

Преди гласвуването Василев поиска поверка на кворума, но залата не събра нужния брой народни представители и заседанието бе прекратено.

Асен Василев, ПП-ДБ: Няма никакъв проблем да бъде гласувано това, още повече, че бюджетът в момента е на силно червено. Това да вземе 3 млрд. лв. на година от транзит, а не от българските граждани и от българските фирми. Мисля, че ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани. Йордан Цонев - зам.-председател на "ДПС - Ново начало": Че това не е мярка против режима на Путин, а е мимикрия, защото де факто такава такса не може да бъде начислена на доставчика и не може да бъде събрана. А категорично не може да бъде начислена и събрана и от клиентите на "Булгартрансгаз" в Унгария, Словакия и т.н. Когато наистина трябваше да се ограничат покупките на петрол и на газ от Русия, беше внесена прословутата дерогация за внос на петрол. Возихте се на задните седалки на колите на шефовете на "Лукойл". Договаряхте тази дерогация, която наля в касите на Путин няколко милиарда долара, с които беше финанисрана войната. Асен Василев: Процедурно предложение, г-жо председател, проверка на кворума преди прегласуването.

Регистрираха се 110 народни представители.