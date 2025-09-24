БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция

Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Снимка: БТА
Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция и президента Радев промените в законите за службите, които депутатите гласуваха на първо четене. Според тях шефовете на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) ще се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, а не с указ на президента. Йотова заяви, че очаква депутатите да представят солидни аргументи за предложените промени.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: "В недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания е срещу президентската институция - срещу президента Радев. Страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг. От това, че колкото сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството - видно е, че не е стабилно мнозинството."

