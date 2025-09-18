БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСО вече няма да вози администрацията на президента – промени минаха на първо четене

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази

Предложението предизвика разгорещен дебат в парламента

нсо осигурила охрана петима български политици
Снимка: Архив
Слушай новината

На първо четене депутатите приеха промените в закона за НСО - службата да не осигурява транспорт за администрацията на президента. Предложението, внесено от депутата от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов беше подкрепено със 116 гласа. А против се обявиха 64 депутати.

Предложението на "ДПС - Ново начало" администрацията на президента да не ползва транспорт, осигурен от НСО, предизвика разгорещен дебат в парламента. Вносителят на текста - Калин Стоянов, определи тази привилегия като законов пропуск и заяви, че е обидно за служителите на НСО.

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Не съм съгласен тези достойни служители - военизирани, с ранг, с чин да отварят вратите на множеството, хора незнайно колко от администрацията на президента или да им пренасят бурканите и зимнината от родните места до София, примерно. Не става въпрос за противопоставяне, а за един пропуск, който години наред дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии, които са предвидени за друг кръг от хора. Не виждам какъв е проблемът те да се приравнят на всички останали".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази подкрепа към предложението и попита с какво е по-различна администрацията на президентската институция:

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Какво е по-различна от всяка администрация. Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана - той и семейството му, близките му, бронирани коли. Живее в палат в Калина. И трябва да бъде пазен изключително силно здраво, за да докарва инвестиции. Но чиновниците, както всяко едно министерство, както парламентът, трябва да си проведат ОП, правителството трябва да им осигури необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят".

От ПП - ДБ заявиха, че ще внесат предложение между първо и второ четене транспорт от НСО да могат да ползват единствено тримата главни в държавата - председател на парламент, премиер и президент.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Ще внесем предложения да се махме НСО-то на Пеевски. Самият той каза, че няма нужда от охрана, и след като той нерегламентирано е по. Ще предложим тази охрана да я няма. Не трябва да има депутат, който да използва НСО, извън председателя, премиера и президента.

От "Възраждане", МЕЧ и "Величие" смятат, че промените целят да уязвят президентската институция.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "ДПС по поръчка на Пеевски са решили да уязвят президента. Днес личността не ни харесва, променяме закона, и след това институцията се оглавява от друг човек - пак променяме закона. Това изключително много деградира доверието на хората в държавата като цяло. Затова България не е просто завладяна държава. За съжаление България е и провалена държава".

Подобен коментар направиха и от МЕЧ:

Николай Радулов, МЕЧ: "Логичната идея на това, което предлагате е наистина да се ограничат и позициите в народното събрание, които се обслужват. Става опит за унижаване, подмятане, показване на президента, че той е никой в тази държава. Това го прави очевидно г-н Пеевски, защото той демонстрира колко е важен в тази държава".

От "Величие" защитиха президентската институция и подчертаха важността на администрацията й.

Юлиана Матеева, "Величие": "В момента сме свидетели на един евтин фарс, чиято единствена цел е българският президент да бъде публично унижен. За да може той да реализира пълноценно своята представителна функция, трябва да е съпровождан от администрацията си".

Депутатите решиха още срокът между първо и второ четене на промените в закона да бъде съкратен на три дни.

#президентът Румен Радев #НСО #НС

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
5
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
6
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Протест на "Възраждане" блокира центъра на София
Протест на "Възраждане" блокира центъра на София
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години
Чете се за: 02:00 мин.
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие
Чете се за: 06:05 мин.
Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ