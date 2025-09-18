НСО вече няма да вози администрацията на президента – промени минаха на първо четене

На първо четене депутатите приеха промените в закона за НСО - службата да не осигурява транспорт за администрацията на президента. Предложението, внесено от депутата от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов беше подкрепено със 116 гласа. А против се обявиха 64 депутати.

Предложението на "ДПС - Ново начало" администрацията на президента да не ползва транспорт, осигурен от НСО, предизвика разгорещен дебат в парламента. Вносителят на текста - Калин Стоянов, определи тази привилегия като законов пропуск и заяви, че е обидно за служителите на НСО.

Калин Стоянов, "ДПС - Ново начало": "Не съм съгласен тези достойни служители - военизирани, с ранг, с чин да отварят вратите на множеството, хора незнайно колко от администрацията на президента или да им пренасят бурканите и зимнината от родните места до София, примерно. Не става въпрос за противопоставяне, а за един пропуск, който години наред дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии, които са предвидени за друг кръг от хора. Не виждам какъв е проблемът те да се приравнят на всички останали".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази подкрепа към предложението и попита с какво е по-различна администрацията на президентската институция:

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Какво е по-различна от всяка администрация. Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана - той и семейството му, близките му, бронирани коли. Живее в палат в Калина. И трябва да бъде пазен изключително силно здраво, за да докарва инвестиции. Но чиновниците, както всяко едно министерство, както парламентът, трябва да си проведат ОП, правителството трябва да им осигури необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят".

От ПП - ДБ заявиха, че ще внесат предложение между първо и второ четене транспорт от НСО да могат да ползват единствено тримата главни в държавата - председател на парламент, премиер и президент.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Ще внесем предложения да се махме НСО-то на Пеевски. Самият той каза, че няма нужда от охрана, и след като той нерегламентирано е по. Ще предложим тази охрана да я няма. Не трябва да има депутат, който да използва НСО, извън председателя, премиера и президента.

От "Възраждане", МЕЧ и "Величие" смятат, че промените целят да уязвят президентската институция.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "ДПС по поръчка на Пеевски са решили да уязвят президента. Днес личността не ни харесва, променяме закона, и след това институцията се оглавява от друг човек - пак променяме закона. Това изключително много деградира доверието на хората в държавата като цяло. Затова България не е просто завладяна държава. За съжаление България е и провалена държава".

Подобен коментар направиха и от МЕЧ:

Николай Радулов, МЕЧ: "Логичната идея на това, което предлагате е наистина да се ограничат и позициите в народното събрание, които се обслужват. Става опит за унижаване, подмятане, показване на президента, че той е никой в тази държава. Това го прави очевидно г-н Пеевски, защото той демонстрира колко е важен в тази държава".

От "Величие" защитиха президентската институция и подчертаха важността на администрацията й. Юлиана Матеева, "Величие": "В момента сме свидетели на един евтин фарс, чиято единствена цел е българският президент да бъде публично унижен. За да може той да реализира пълноценно своята представителна функция, трябва да е съпровождан от администрацията си".

Депутатите решиха още срокът между първо и второ четене на промените в закона да бъде съкратен на три дни.