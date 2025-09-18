БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

150 милиарда британски лири ще инвестират САЩ във Великобритания

Днес е вторият ден от официалната визита на президента Доналд Тръмп в Лондон

Снимка: БТА
Слушай новината

Днес е вторият ден от официалната визита на президента Доналд Тръмп в Лондон. Американски инвестиции на стойност 150 милиарда британски лири бяха обявени преди срещата му с британския премиер Киър Стармър.

Това ще позволи създаването на близо 7600 висококачествени работни места във Великобритания, съобщи британското правителство.

В ранния следобед Стармър посрещна Тръмп в резиденция Чекърс. Двамата обсъдиха двустранните икономически отношения и международни въпроси, а в този момент дават съвместна пресконференция.

Снощи в чест на Тръмп и съпругата му Мелания, крал Чарлз Трети даде пищен прием, на който бяха приветствани близките отношения между Обединеното кралство и Съединените щати.

