150 милиарда британски лири ще инвестират САЩ във Великобритания

Днес е вторият ден от официалната визита на президента Доналд Тръмп в Лондон. Американски инвестиции на стойност 150 милиарда британски лири бяха обявени преди срещата му с британския премиер Киър Стармър.



Това ще позволи създаването на близо 7600 висококачествени работни места във Великобритания, съобщи британското правителство.

В ранния следобед Стармър посрещна Тръмп в резиденция Чекърс. Двамата обсъдиха двустранните икономически отношения и международни въпроси, а в този момент дават съвместна пресконференция.

Снощи в чест на Тръмп и съпругата му Мелания, крал Чарлз Трети даде пищен прием, на който бяха приветствани близките отношения между Обединеното кралство и Съединените щати.