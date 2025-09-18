БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Италия прие закон за изкуствения интелект, който предвижда затвор за разпространение на дийпфейк

Милен Атанасов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Италия прие закон за изкуствения интелект, който предвижда затвор за разпространение на дийпфейк
Италианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект, който предвижда до пет години затвор за разпространение на генерирани снимки или видео без съгласието на изобразените лица.

Мярката засяга както физически лица, така и компании, които разпространяват подобно съдържание. Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според италианските власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите европейски насоки за изкуствения интелект.

