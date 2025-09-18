Италия прие закон за изкуствения интелект, който предвижда затвор за разпространение на дийпфейк

Италианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект, който предвижда до пет години затвор за разпространение на генерирани снимки или видео без съгласието на изобразените лица.

Мярката засяга както физически лица, така и компании, които разпространяват подобно съдържание. Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според италианските власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите европейски насоки за изкуствения интелект.