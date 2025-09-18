Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“

Народното събрание не подкрепи петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред". Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

Вотът беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

"Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа. Продължава своята работа за стабилност в страната", заяви премиерът Росен Желязков след като беше гласуван вота.

Коментира и напрежението пред парламента днес.

"Политиката е печелене на доверие, а не сеене на омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала", каза премиерът.

Той призова да се пази по-мъдро българската демокрация, която е преминала през много изпитания и й предстоят още много. Благодари и на всички, които подкрепили правителството.

Росен Желязков коментира, че очаква и шести вот на недоверие.

Снимки: Десислава Кулелиева