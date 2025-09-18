Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“

"Правосъдие и вътрешен ред" е темата на вота
Народното събрание не подкрепи петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред". Вносители са ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.
Вотът беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.
"Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа. Продължава своята работа за стабилност в страната", заяви премиерът Росен Желязков след като беше гласуван вота.
Коментира и напрежението пред парламента днес.
"Политиката е печелене на доверие, а не сеене на омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала", каза премиерът.
Той призова да се пази по-мъдро българската демокрация, която е преминала през много изпитания и й предстоят още много. Благодари и на всички, които подкрепили правителството.
Росен Желязков коментира, че очаква и шести вот на недоверие.
Снимки: Десислава Кулелиева