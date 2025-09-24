БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"В кадър" по БНТ: "100 години тишина"

Мария Чернева
Истинско историческо криминално разследване, свързано с потънал кораб, който е отпреди 100 години на морското дъно

Истинско историческо криминално разследване, свързано с потънал кораб, който е отпреди 100 години на морското дъно.

Изведнъж сега някак реши да напомни за себе си по един доста стресиращ за съвременниците начин.

Става дума за кораба "Мопанг", потънал край Созопол, главен герой във филма, който тази вечер БНТ ще излъчи – "100 години тишина".

Гледайте филма "100 години тишина" тази вечер от 21:30 ч. по БНТ 1 в рубриката "В кадър".

Вижте още в прякото включване на Мария Чернева.

