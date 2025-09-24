EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ

ЕК потвърди, че е получила писмото на “Обнови Европа”, свързано с правосъдната реформа в България, плащанията по ПВУ и ареста на кмета на Варна.

“Наясно сме със ситуацията и обвиненията. В такива случаи държавите членки и националните власти трябва да приемат подходящи последващи действия. Но по принцип създаването на антикорупционна комисия в България е важна част от реформата, която страната е предприела в областта на антикорупцията и това е включено в българския План за възстановяване и устойчивост. Структурата и оперативната независимост са ключови изисквания за правилното и ефективно функциониране на специализираното антикорупционно тяло”, коментира говорител на ЕК.

ЕК ще отговори своевременно на писмото на “Обнови Европа”. От институцията припомниха, че на 18 юли Съветът одобри промените в ПВУ на България и страната изпрати искане за второ плащане.