EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:25 мин.
По света
европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
ЕК потвърди, че е получила писмото на “Обнови Европа”, свързано с правосъдната реформа в България, плащанията по ПВУ и ареста на кмета на Варна.

“Наясно сме със ситуацията и обвиненията. В такива случаи държавите членки и националните власти трябва да приемат подходящи последващи действия. Но по принцип създаването на антикорупционна комисия в България е важна част от реформата, която страната е предприела в областта на антикорупцията и това е включено в българския План за възстановяване и устойчивост. Структурата и оперативната независимост са ключови изисквания за правилното и ефективно функциониране на специализираното антикорупционно тяло”, коментира говорител на ЕК.

ЕК ще отговори своевременно на писмото на “Обнови Европа”. От институцията припомниха, че на 18 юли Съветът одобри промените в ПВУ на България и страната изпрати искане за второ плащане.

“От 23 юли насам ние сме в процес на оценяване на това искане за второ плащане. Мога да потвърдя, че един от етапите и целите в него е свързан именно със създаването на политическо и финансово независимо антикорупционно тяло в страната”, коментира говорителят на ЕК.

