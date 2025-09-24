БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към България

Заради ареста на Благомир Коцев

Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
Евродепутатите от либералната партия "Обнови Европа" поискаха от Брюксел да задържи плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост към България, пише изданието "Политико".

Причината - арестът на кмета на Варна Благомир Коцев. В писмо до Европейската комисия председателката на "Обнови Европа" Валери Айе обвинява българското правителство, че използва независимата антикорупционна комисия за политически цели.

В публикацията на "Политико" се посочва, че арестуваният през юли Коцев е част от политическото семейство на "Обнови Европа".

# Благомир Коцев #"Обнови Европа" #План за възстановяване и устойчивост #"Политико"

