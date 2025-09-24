Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна териториите

Американският президент Доналд Тръмп даде сигнал за значителна промяна в позицията си по отношение на войната в Украйна.

След снощната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски Тръмп заяви, че Киев може да си върне всички територии, та дори и да ги увеличи.

Зеленски определи разговорите в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк като "най-съществените" до момента.

"Мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да спечели цяла Украйна в нейния първоначален вид". Това написа американският президент в пост в социалната си мрежа Truth Social след разговорите със Зеленски.

В дългия 280 думи пост Тръмп нарече Русия "хартиен тигър", който вече три години и половина води безсмислена война, която една "истинска военна сила" би спечелила за седмица и добави:

"С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и в частност на НАТО възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?", коментира Доналд Тръмп.

Според наблюдатели написаното е сигнал за сериозна промяна в позицията на Тръмп, който става все по-критичен към Русия. Само преди месец американският президент настояваше, че постигането на мир в Украйна ще бъде с цената на размяна на територии. Зеленски приветства поста.

"Голяма промяна. Този пост на Тръмп е голяма промяна, голяма промяна. Много положителен", допълни украинският президент.

Но единственият ангажимент, който Тръмп пое, е да продължи да дава оръжия на страните от НАТО, а те по думите му "да правят с тях каквото преценят". След разговори с френския президент Еманюел Макрон Тръмп коментира и отношенията си с руския президент Владимир Путин.

"Най-голямото разочарование, но мисля, че това ще се случи в крайна сметка, е ситуацията в Украйна и Русия. Но ние се примирихме. Мислех, че това ще бъде най-лесното заради моите отношения с Путин, но за съжаление тези отношения не означават нищо", каза още Доналд Тръмп.

Американският президент коментира и дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако нарушават въздушното пространство на Алианса, като отговори лаконично: "Да, смятам".

Наблюдатели и дипломати отбелязват, че без съмнение промяната в позицията на Белия дом ще жегне Путин, който е чувствителен към всяко намекване, че страната му вече не е глобален играч.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи коментарите на американския президент като каза, че руските войски напредват по всички фронтове в Украйна и нарече динамиката на войната "очевидна".