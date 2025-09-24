БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна териториите

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази

Тръмп нарече Русия "хартиен тигър", който вече три години и половина води безсмислена война, която една "истинска военна сила" би спечелила за седмица

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп даде сигнал за значителна промяна в позицията си по отношение на войната в Украйна.

След снощната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски Тръмп заяви, че Киев може да си върне всички територии, та дори и да ги увеличи.

Зеленски определи разговорите в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк като "най-съществените" до момента.

"Мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да спечели цяла Украйна в нейния първоначален вид". Това написа американският президент в пост в социалната си мрежа Truth Social след разговорите със Зеленски.

В дългия 280 думи пост Тръмп нарече Русия "хартиен тигър", който вече три години и половина води безсмислена война, която една "истинска военна сила" би спечелила за седмица и добави:

"С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и в частност на НАТО възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?", коментира Доналд Тръмп.

Според наблюдатели написаното е сигнал за сериозна промяна в позицията на Тръмп, който става все по-критичен към Русия. Само преди месец американският президент настояваше, че постигането на мир в Украйна ще бъде с цената на размяна на територии. Зеленски приветства поста.

"Голяма промяна. Този пост на Тръмп е голяма промяна, голяма промяна. Много положителен", допълни украинският президент.

Но единственият ангажимент, който Тръмп пое, е да продължи да дава оръжия на страните от НАТО, а те по думите му "да правят с тях каквото преценят". След разговори с френския президент Еманюел Макрон Тръмп коментира и отношенията си с руския президент Владимир Путин.

"Най-голямото разочарование, но мисля, че това ще се случи в крайна сметка, е ситуацията в Украйна и Русия. Но ние се примирихме. Мислех, че това ще бъде най-лесното заради моите отношения с Путин, но за съжаление тези отношения не означават нищо", каза още Доналд Тръмп.

Американският президент коментира и дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако нарушават въздушното пространство на Алианса, като отговори лаконично: "Да, смятам".

Наблюдатели и дипломати отбелязват, че без съмнение промяната в позицията на Белия дом ще жегне Путин, който е чувствителен към всяко намекване, че страната му вече не е глобален играч.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи коментарите на американския президент като каза, че руските войски напредват по всички фронтове в Украйна и нарече динамиката на войната "очевидна".

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Общото събрание на ООН #Украйна #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: САЩ и Канада

Премиерът Желязков: Проучването на редкоземни метали е изключително важно за българската минна индустрия
Премиерът Желязков: Проучването на редкоземни метали е изключително важно за българската минна индустрия
Американски телевизии отказват да излъчват шоуто на Джими Кимъл Американски телевизии отказват да излъчват шоуто на Джими Кимъл
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера
Чете се за: 02:35 мин.
Признаха за виновен мъжа, хванат с оръжие до голф игрището на Тръмп Признаха за виновен мъжа, хванат с оръжие до голф игрището на Тръмп
Чете се за: 00:55 мин.
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ