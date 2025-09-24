Тръмп: „Украйна може да си върне всички територии“

Американският президент Доналд Тръмп изненада всички с нов пост в социалната си мрежа Truth Social. След среща с украинския лидер Володимир Зеленски, той заяви, че с достатъчно време, търпение и помощ от Европа и НАТО Украйна може да си върне всичките територии, изгубени след руската инвазия.

Това е пълен обрат в позицията му – само преди месец Тръмп смяташе, че мирът може да дойде единствено чрез размяна на територии.

В речта си на Общото събрание на ООН Тръмп не пропусна да критикува организацията и отново каза, че Европа трябва да спре да купува руски газ и петрол.