ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика

От "Демократична България" заявиха, че от Международния валутен фонд са потвърдили техните опасения, че бюджетът е изпуснат и настояват за спешни мерки.

От "Продължаваме промяната" обаче смятат, че има достатъчно пари в държавата, според тях проблемът е в корупцията.