ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика

Вера Александрова от Вера Александрова
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След мисията на Международния валутен фонд у нас

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От "Демократична България" заявиха, че от Международния валутен фонд са потвърдили техните опасения, че бюджетът е изпуснат и настояват за спешни мерки.

От "Продължаваме промяната" обаче смятат, че има достатъчно пари в държавата, според тях проблемът е в корупцията.

Мартин Димитров - ПГ на ПП-ДБ: Ние се намираме в критичен момент, или сега трябва да се вземат мерки, каквото е нашето желание, затова и предложихме над 20 идеи за икономичност, ефикасност на разходите, т.е. да намалим разходите сега и веднага. Или мерки веднага, или утре се повишават данъците.

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: Проблемът е, че се вдигнаха заплатите само на един сектор, а другите се замразиха. Другият голям проблем е, че като вземем в момента взетите дългове от държавата, тези 18 млрд. 6 млрд. са за финансиране на дефицита - за заплати, за пенсии, за общинска програма, за всички капиталови разходи, 3млрд са за връщане на стари дългове и 9 млрд. лв. са за касичките на Пеевски.

