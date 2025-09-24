БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Есента настъпва с пълна сила: Идват застудяване, валежи и силен вятър

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Днес температурите ще бъдат с летни стойности

Снимка: илюстративна
Предстои драстично застудяване в следващите дни. Ще бъде облачно, ветровито, с валежи и доста по-студено от обичайното за края на септември. Днес оставаме в лятото - ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще са между 26° и 31°, в София около 28°, по морето между 22° и 24°.

Още през нощта в Западна България облачността ще започне да се увеличава. Утре сутринта в крайните северозападни райони ще превали дъжд. Ще бъде все още почти тихо. Минималните температури ще са предимно между 9° и 14°, по Черноморието 16°-18°.

След обяд водещият фактор ще бъде североизточният вятър - ще бъде умерен и силен, с него ще нахлува студен въздух. Най-ветровито ще бъде в Дунавската равнина и по Черноморието - там се очакват пориви до близо 90 км/ч.

Облачността ще е разкъсана, но по-често значителна. Дъжд ще превали през деня на места в Западна България и в югоизточните райони от страната. В югозападните части ще остане все още топло с максимални температури около 28°-30°, в София около 25°, докато в североизточните ще паднат до около 20°.

По Черноморието - между 21° и 23°, колкото е температурата и на водата. Облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Вълнението на морето още ще се усили до 3-4 бала.

И в планините ще е облачно, а по-интензивни валежи се очакват след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен с посока от изток-североизток, по високите части от запад-северозапад. Температурите ще се понижат значително.

Ветровито ще бъде и до края на седмицата, особено в Източна България. Захлаждането ще продължи и в неделя сутрешните температури ще са между 7° и 12°, малко по-високи по Черноморието, а дневните ще са в диапазона 16°-21°.

Ще е по-често облачно, дъжд ще превалява главно в западната половина от страната и в югоизточните части, а в неделя на повече места по Черноморието.

В понеделник дневните температури в много райони няма да достигат и 20° дори, а в Южна България и в източните части все още ще превалява дъжд.

#есен #времето #валежи #застудяване #силен вятър #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

