ИЗВЕСТИЯ

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
ЗАПАЗЕНИ

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста

от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
У нас
Решението на Варненския окръжен съд е окончателно

прокурорският син задържан марихуана остава ареста
Снимка: БНТ
Варненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров - син на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.

В началото на миналата седмицата той беше арестуван при спецакция на антимафиотите в Бургас с 50 килограма марихуана. На втора инстанция съдът потвърди най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” с мотив, че има опасност да извърши друго престъпление.

Днес прокуратурата внесе експертиза, която потвърждава, че всички иззети при операцията растения са коноп. Според обвинението задържаният има богато криминално досие, а фактите при ареста му са неоспорими. Решението на съда е окончателно.

#Николай Маджаров #задържана марихуана #прокурорски син

