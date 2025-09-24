"ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието

Зам.-председателите на ПГ на "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев, Хамид Хамид, Халил Летифов и Байрам Байрам, както и народният представител и член на Комисията по земеделието, храните и горите в НС Атидже Вели взеха участие в първото заседание на Националния борд по водите.

Представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" информираха членовете на Борда, че системно се работи по темата, свързана с безводието, като до момента са проведени няколко заседание на ПГ и срещи с кметове, в резултат на които вече има събрана актуална информация за проблемите по регионите.

Ръководството на Парламентарната група изрази готовност за тясно сътрудничество с Борда по водите с цел по-бързото решаване на проблема с безводието и гарантирането на правото на хората за достъп до вода, за което лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски инициира редица мерки, включително и законодателните решения и промени, с които беше сформиран новият орган.

Ръководството препоръча на Борда да бъде изготвен краткосрочен план за действие и подробен анализ на най-належащите проблеми за решаване. Общините трябва да бъдат подготвени и да покажем на хората, че няма да нищо да отлагаме и ще действаме максимално оперативно с цел разрешаване на техните проблеми, свързани с безводието.

На заседанието бяха представени доклади на министерства и участващите във формата. Те предоставиха анализи и информация относно актуалната ситуация в страната свързана с кризата с безводието, както и конкретни мерки за преодоляването ѝ.