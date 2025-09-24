БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
"ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Зам.-председателите на ПГ на "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев, Хамид Хамид, Халил Летифов и Байрам Байрам, както и народният представител и член на Комисията по земеделието, храните и горите в НС Атидже Вели взеха участие в първото заседание на Националния борд по водите.

Представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" информираха членовете на Борда, че системно се работи по темата, свързана с безводието, като до момента са проведени няколко заседание на ПГ и срещи с кметове, в резултат на които вече има събрана актуална информация за проблемите по регионите.

Ръководството на Парламентарната група изрази готовност за тясно сътрудничество с Борда по водите с цел по-бързото решаване на проблема с безводието и гарантирането на правото на хората за достъп до вода, за което лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски инициира редица мерки, включително и законодателните решения и промени, с които беше сформиран новият орган.

Ръководството препоръча на Борда да бъде изготвен краткосрочен план за действие и подробен анализ на най-належащите проблеми за решаване. Общините трябва да бъдат подготвени и да покажем на хората, че няма да нищо да отлагаме и ще действаме максимално оперативно с цел разрешаване на техните проблеми, свързани с безводието.

На заседанието бяха представени доклади на министерства и участващите във формата. Те предоставиха анализи и информация относно актуалната ситуация в страната свързана с кризата с безводието, както и конкретни мерки за преодоляването ѝ.

Последвайте ни

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
6
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Политика

Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика
Чете се за: 01:10 мин.
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало" Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
Парламентът не събра кворум Парламентът не събра кворум
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ