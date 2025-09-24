Над 70 спасителни акции след бури и свлачища в Ломбардия

Бури и свлачища в Ломбардия. Над 70 спасителни акции извършиха пожарникарите в Ломбардия след нощни бури, съобщи Италианската противопожарна служба.

Най-силно засегнати са провинциите Комо, Монца и Варезе. Свлачище блокира железопътната линия между Комо и Киасо. Друго свлачище затвори държавен път в Брозимпиано, а в Ардженио движението е спряно поради наноси по пътищата.

В Кабиате хора бяха евакуирани от домове и автомобили, след като река Севезо преля. В Лавена Понте Треза улиците се превърнаха в реки, а шофьор беше спасен от наводнен подлез. В Комо свлачище удари автомобил, но за щастие няма пострадали.

Властите в региона продължават да следят рисковите участъци, докато екипите работят по разчистване на пътищата и възстановяване на нормалното движение.