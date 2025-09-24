БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България?
Чете се за: 03:02 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

Паркът за мечки край Белица отбелязва 25 години от създаването си

Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Паркът за мечки край Белица отбелязва 25 години от създаването си. Той е първото и единствено убежище за спасени кафяви мечки в България, основано като съвместен проект между Фондация "Бриджит Бардо" и "Четири лапи".

В момента паркът е дом на 15 мечки. От тях 6 са бивши "танцуващи мечки", а 9 са спасени от лоши условия в частни зоопаркове и атракциони в различни балкански страни.

През уикендите паркът привлича между 1000 и 1500 посетители дневно, включително семейства и чужденци.

Основната цел на парка е не само грижата за мечките, но и промяна на обществените нагласи към хуманно отношение към животните.

До края на месеца в парка се очаква да пристигнат още две мечки, спасени от лоши условия.

На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза"
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на...

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях

Евакуация в „Хаджи Димитър": хората от блок 2 трябва да се изнесат до 5 ноември
Евакуация в „Хаджи Димитър": хората от блок 2 трябва да се изнесат до 5 ноември
Гюлсим Али - най-известната българска актриса, снимаща се в турски сериали
Чете се за: 00:37 мин.
"Обичам ви, България! See you soon!" - така завърши концертът на Енрике Иглесиас в София
Чете се за: 00:40 мин.
Автомобил е засечен със средна скорост от 197 км/ч
Чете се за: 00:30 мин.
Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните?
Чете се за: 01:05 мин.
Премиерът: България ще се присъедини към европейските решения за руския газ
Чете се за: 01:07 мин.

Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
По света
