Паркът за мечки край Белица отбелязва 25 години от създаването си. Той е първото и единствено убежище за спасени кафяви мечки в България, основано като съвместен проект между Фондация "Бриджит Бардо" и "Четири лапи".

В момента паркът е дом на 15 мечки. От тях 6 са бивши "танцуващи мечки", а 9 са спасени от лоши условия в частни зоопаркове и атракциони в различни балкански страни.

През уикендите паркът привлича между 1000 и 1500 посетители дневно, включително семейства и чужденци.

Основната цел на парка е не само грижата за мечките, но и промяна на обществените нагласи към хуманно отношение към животните.

До края на месеца в парка се очаква да пристигнат още две мечки, спасени от лоши условия.