Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел

Десислава Апостолова
По света
Групата на либералите в ЕС поиска да се задържи второто плащане

Снимка: илюстративна
Евродепутатите от "Обнови Европа" - групата на либералите в ЕС поискаха от Европейската комисия да задържи второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост към България.

В писмото, с което БНТ разполага, се казва, в момента България сега иска отпускането на 653 милиона евро, но важен етап от реформите – създаването на Независима комисия за борба с корупцията е фундаментално саботиран.

Според либералите “най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна, заедно с трима други опозиционни представители”.

В писмото се посочва, че антикорупционната комисия в България функционира като политическо оръжие, систематично събирайки компрометиращ материал, който се използва срещу опоненти.

Либералите от “Обнови Европа” настояват за спиране на второто изплащане на ПВУ и засилен мониторинг, за да се гарантира реалното спазване на стандартите за демократично управление преди всякакви бъдещи плащания.

Цялото писмо вижте ТУК.

