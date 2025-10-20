БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има закъсняло лято в края на седмицата, зимата може да е по - топла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

През седмицата ни очаква т.нар. „циганско лято“ с температури до 27 градуса, но от следващия понеделник идва студен фронт с облаци и валежи. Това заяви в "Денят започва" метеорологът Анастасия Кирилова и предупреждава, че вече е време за смяна на зимните гуми, заради температури близки до нулата и влажна настилка. По-дългосрочно зимата се очертава сравнително топла, но с неясни валежи.

Анастасия Кирилова направи ретроспекция на изминалите дни и очерта какво ни очаква през следващите седмици.

„Не е изненада, че октомври до момента е по-студен от обичайното. Почти в цялата страна температурите са под нормата“, обясни Кирилова. По думите ѝ дори с предстоящото затопляне няма да се компенсират по-ниските стойности.

Тя открои като отклонение от нормата валежите, които в цялата страна са над нормата.

„В Северна България валежите достигнаха 300% от месечната норма — три пъти повече от обичайното“, уточни синоптикът.

По думите ѝ това е надминало очакванията на всички, но напомни, че не е добре всичко да се извали наведнъж. Според прогнозата не се очакват значителни валежи занапред през месеца.

Тя коментира и вече мразовити утрини и предстоящи температурни амплитуди.

„Тази сутрин температурата в София беше 0 градуса, а на много места в страната имаше слани“, каза Кирилова.

През следващите дни се очакват големи амплитуди – от 0 до 16 градуса, а в края на седмицата дори до 20 градуса.

„При слънчево време амплитудата между минимална и максимална температура може да достигне 15 градуса и повече“, поясни тя.

Тя прогнозира, че ще има т.нар. циганско лято тази седмица, като се очаква значително затопляне.

„Ще има циганско лято, ако можем така да го наречем. Точно тази седмица. Очаква се значително затопляне с южен вятър. През следващите дни постепенно ще се повишават температурите като в събота и неделя температурите ще достигнат 22–27 градуса. Сутришните ще са около 10“, обясни още синоптикът и посочи, че морската вода ще ее около 18–19 градуса.

От понеделник обаче се очаква рязко застудяване

„След неделя ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Ще има облаци и валежи, макар и незначителни. Температурите рязко ще се понижат“, предупреди Кирилова.

След студения фронт се очаква леко затопляне, не се очакват значителни валежи.

По думите ѝ е възможно, при съвпадение на валежи и застудяване, в София да се видят и снежинки в края на месеца.

През следващите дни ще е подходящо време за планински туризъм, каза тя.

По дългосрочните прогнози, показват, че зимата ще бъде по-топла с температури около или над нормата.

„Очакваме по-скоро топла или нормална зима. По отношение на валежите няма яснота – възможни са както по-мокри, така и по-сухи сценарии“, обобщи тя.

Вижте целия разговор с Анастасия Кирилова във видеото.

#прогнозата за времето #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Времето

Студено утро с температури около 0°
Студено утро с температури около 0°
Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20° Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20°
Чете се за: 02:12 мин.
И след дъжда - изгрява слънце, дали? И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20° Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20°
Чете се за: 02:27 мин.
Дъждовна събота Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село" Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ