Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:00 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 02:00 мин.

Крехкото примирие в Газа: "Спирането на огъня още е в сила", подчерта Тръмп

Диана Симеонова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Израелската армия е възобновила прилагането на примирието в Ивицата Газа след серията от удари в южната част на анклава вчера. Над 40 души загинаха при атаките, на фона на взаимни обвинения между Израел и Хамас за нарушаване на спирането на огъня. Загинали са и двама израелски войници.

Говорител на военните съобщи, че те ще продължат да спазват споразумението за примирие, но ще отговорят твърдо на всяко нарушение. Американският президент Доналд Тръмп също каза пред журналисти, че примирието още е в сила. Израел спря вчера доставките на хуманирана помощ в анклава. Очакването е те да бъдат подновени днес след натиск от страна на Съединените щати.

Според Ройтерс специалният пратеник на Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетът на американския президент Джаред Кушнър може би ще пътуват днес за Израел.

#Газа #Хамас #Израел #примирие

