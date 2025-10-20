Крехкото примирие в Газа: "Спирането на огъня още е в сила", подчерта Тръмп

Израелската армия е възобновила прилагането на примирието в Ивицата Газа след серията от удари в южната част на анклава вчера. Над 40 души загинаха при атаките, на фона на взаимни обвинения между Израел и Хамас за нарушаване на спирането на огъня. Загинали са и двама израелски войници.

Говорител на военните съобщи, че те ще продължат да спазват споразумението за примирие, но ще отговорят твърдо на всяко нарушение. Американският президент Доналд Тръмп също каза пред журналисти, че примирието още е в сила. Израел спря вчера доставките на хуманирана помощ в анклава. Очакването е те да бъдат подновени днес след натиск от страна на Съединените щати.

Според Ройтерс специалният пратеник на Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетът на американския президент Джаред Кушнър може би ще пътуват днес за Израел.