ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:35 мин.

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени

Дарина Ангелова
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Граждани на община Елин Пелин протестираха на 11 октомври срещу... по думите им "планирано застрояване на коритото на река Габра и лошото водоснабдяване". Ето какво отговори кметът на община Елин Пелин Ивайло Симеонов:

Доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин: "Много видимо е в общия устройствен план, че това не е предвиждано за застрояване, а напротив. След като те повдигат по този начин въпроса ще се погрижа тази територия да бъде превърната в корито на река, така че абсолютно нищо там да не може да бъде застроено никога занапред, така че това е абсолютно безпочвено притеснение. Там не само няма да се строи, а ви казвам, че то ще бъде трансформирано в корито на река, така че никога повече, никой да не помисля такъв тип дейност. По отношение на другите неща, които видях като обвинение, свързани с това, че едва ли не са подменени 500 метра тръби, искам да ви кажа, че над 65 километра водопреносна мрежа, при все че това не е работа на общината, са подменени, благодарение на работата на общината . Почти над 200 декара, това са 200 хиляди квадратни метра асфалт, са положени на територията на общината, така че всички тези изказвания са абсолютно безпочвени, те не кореспондират с реалността, която е, разбира се, описана в капиталовата ни програма, с всичко това, което е изпълнено. Освен това искам да ви кажа, че почти всички детски градини, почти всички училища се реновират, храмовете се реновират, изграждаме много нови, съвременни спортни съоръжения, такива каквито няма въобще в Югоизточна Европа, дори ако щете, по големина и по качество, така че още веднъж да анонсирам, че това е един политически протест, създаден от един човек и неговите последователи."

#река Габра #Елин Пелин

